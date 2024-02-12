مسرح أوبرا تونس يقدم عرض "كارمن" يومي 14 و15 فيفري

يقدم مسرح أوبرا تونس عرض "كارمن"، يومي الأربعاء 14 والخميس 15 فيفري 2024 على الساعة السابعة مساء بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

"كارمن" هي أوبرا مسرحية راقصة، كوريغرافيا وإخراج سفيان أبو لقرع ويقدمها باليه الأوبرا صحبة الأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة فادي بن عثمان وأصوات أوبرا تونس بقيادة إلياس بلايغي.



وهذه الأوبرا المسرحية تتكون من أربعة فصول وهي من أشهر أعمال جورج بيزيه، ومستوحاة من رواية تحمل نفس الاسم كتبت سنة 1846 ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مريميه.



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ويضم عرض "كارمن" 120 عنصرا من بينهم 11 مغنيًا هم مرام بوهبال وحسان دوس وهيثم الحذيري وأمينة بقلوطي ونسرين مهبولي ويحيى الجزيري ووجد عكروت وزينب شريف ومحمد علي زوش وضياء الرايس وهيثم قديري وإشراق مطر.



أما الراقصون المساهمون في العرض فهم هدى الرياحي وأميمة المناعي ووائل مرغني وعبد المنعم خميس وحازم الشابي وهشام الشبلي وسيرين قلعي ورنيم الكافي وعمر عباس وبايا بوزكرو وسابرينا زهري وفاطمة بلطي وعبد القادر الدريهلي وحمدي الطرابلسي وخلود بن عبد الله وقيس الحرباوي وحسام الدين عاشوري.



ويقدم هذا العرض بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بتونس.