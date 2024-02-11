اختتام الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس وتكريم وفد المملكة العربية السعودية

بعد سلسلة من العروض المسرحية العرائسية الموجهة للأطفال والكهول على مدى ثمانية أيام (3 - 10 فيفري 2024)، اختتمت مساء أمس السبت فعاليات الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس بحفل انتظم بمسرح الجهات في مدينة الثقافة، وحضره ممثلون عن البعثات الديبلوماسية والقنصلية لعدد من الدول المشاركة في هذه التظاهرة.



وتمّ خلال حفل اختتام هذه الدورة، التي حملت اسم الفنان العرائسي المبدع الفقيد الأسعد محواشي، تتويج الفائزين في المسابقة الوطنية لتحريك عرائس الخيط، إذ آلت الجائزة الأول مناصفة لكل من نهاد التواتي وصابر ساسي. ومُنحت الجائزة الثانية أيضا مناصفة لهيثم وناسي وأميمة المجادي. وتحصل محمد العابد على الجائزة الثالثة.

واحتكم المتسابقون إلى لجنة متكونة من الأستاذة هدى اللموشي والعرائسيين عياد بن معاقل ومحمد نوير وأيمن النخيلي.



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وتولّت مديرة هذه الدورة منية المسعدي تكريم الوفد السعودي المشارك في هذه التظاهرة للمرة الأولى، حيث ضمّ الوفد 12 شخصا من مؤسسة البناء العربي بالمملكة العربية السعودية. كما تمّ بالمناسبة تكريم إيطاليا ضيف شرف هذه الدورة.



وقالت منية المسعدي في كلمة ألقتها خلال هذا الحفل الختامي، إن هذه الدورة سجلت حضور أعمال عرائسية تنوعت فيها المتون واختلفت فيها العرائس شكلا وحجما لتشكل فسيفساء عرائسية مدهشة وساحرة وأحيانا غريبة، تفنّن في تحريكها عرائسيون من تونس ومن 18 دولة، "فحركوا الذاكرة، وحلّق معهم الخيال ليستحضر المشاهد أجمل لحظات الطفولة". وأضافت: "في كلّ لحظة ألوان جديدة وحياة جديدة، في كلّ لحظة ابتسامة طفل وحياة طفل نهديها لأطفال غزة الشهداء منهم أو من يقاومون الساعة عسى أن يكون غدهم أفضل".



وأشارت إلى أن مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس أصبح اليوم قبلة للأطفال والكهول، كلّ يجد متعته البصرية والفنية ويرتحل عبر الزمن بمخيلته ويفكر في الحاضر بوعي، قائلة "اليوم من حقنا جميعا أن نحتفل بهذا المهرجان المختص والأول من نوعه عربيا وإفريقيا".



وكان حفل اختتام الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس متبوعا بعرض تونسي حمل عنوان "جلجامش"، وهو من إخراج علي الناصر وقد تم تقديمه بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة سجلت مشاركة حوالي 100 فنان عرائسي من 18 بلدا على رأسها إيطاليا ضيف شرف الدورة والمملكة العربية السعودية التي تحضر للمرة بأول عمل عرائسي لها. وقدّم المشاركون ما يناهز 55 عرضا عرائسيا منها مجموعة من العروض الموجهة للكهول.