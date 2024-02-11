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بطولة العالم للسباحة (قطر 2024) - الحفناوي يفشل في التاهل الى نهائي سباق 400م سباحة حرة

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 10:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
لم يتمكن السباح التونسي أيوب الحفناوي من التأهل إلى نهائي مسابقة 400 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 2 الى 18 فيفري الجاري.

و كان الحفناوي حل في المركز 17 في التصفيات بتسجيله زمنا قدره 3 دقائق و48 ثانية و5 أجزاء بالمائة.

...

كما فشل احمد الجوادي بدوره (18 سنة) في التاهل الى الدور النهائي لنفس السباق بحلوله في التصفيات في المركز 25 بتوقيت قدره 3 دقائق و49 ثانية و85 جزء بالمائة.

وتتواصل مشاركة البطل الاولمبي والعالمي الحفناوي في البطولة العالمية حيث سيسعى للدفاع عن ريادته عندما يخوض سباقي 800م سباحة حرة المقرر يومي الثلاثاء 13 والاربعاء 14 فيفري و1500م سباحة حرة يومي السبت 17 والاحد 18 فيفري.


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