الدورة الثانية لسباق الدراجات الجبلية وعلى الطريق تنطلق اليوم بالقصرين

بمشاركة أكثر من مائة دراج من مختلف ولايات الجمهورية ، انطلقت ، اليوم السبت ، فعاليات الدورة الوطنية الثانية لسباق الدراجات الجبلية وعلى الطريق بولاية القصرين بتنظيم من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبالشراكة مع ولاية القصرين وتحت إشراف الجامعة التونسية للدراجات .



وتهدف هذه التظاهرة الشبابية الرياضية ، التي تتواصل إلى غاية يوم غد الأحد ، إلى التعريف بربوع جهة القصرين وما تزخر به من إرث حضاري وتاريخي وطبيعي وايكولوجي هام فضلا عن مزيد التشجيع على ممارسة رياضة الدراجة وتحسيس الشباب بأهمية الإقبال عليها لما لها من بعد رياضي وترفيهي وتنشيطي إلى جانب فوائدها الصحية المتعددة.





...



وشدّد والي القصرين رضا الركباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمية التظاهرات الشبابية والرياضية والثقافية في التعريف بمخزون الجهة الأثري الهام الذي يمثل حوالي 35 بالمائة من المخزون الأثري الوطني (400 معلم) وبغطائها الغابي الكبير الذي يمثل حوالي 25 بالمائة من الغطاء الغابي الوطني وما يحتويه من مواقع طبيعية إيكولوجية متميزة على غرار الحديقة الوطنية بالشعانبي والسلاسل الجبلية والمساحات الغابية ومنبع المياه الجوفية الحارة بمنطقة بولعابة ، مؤكدا حرصه على دعم وتطوير مثل هذه التظاهرات في سبيل تنمية السياحة الداخلية.



ومن جهته أوضح ممثل الجامعة التونسية للدراجات نورالدين المرداسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رياضة الدراجة هي رياضة ايكولوجية ورياضة القرب والجوار تدعو للتآخي بين جميع شباب تونس ، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ساهمت في دعم هذه الرياضة عبر ابرام اتفاقية مشتركة بين الجامعة التونسية للدراجات والإدارة العامة للشباب ما مكن من احداث نوادي للدراجات بدور الشباب انضوت جلها تحت راية الجامعة التونسية للدراجات.

وأكد المرداسي أن المساعي متواصلة في سبيل تطوير دورة القصرين لسباق الدراجات عبر جعلها دورة مغاربية ومن ثمة دولية تشارك فيها منتخبات وفرق دول الجوار ، مضيفا أنه ستتم إضافة مسالك جديدة في مناطق أثرية وجبلية أخرى على غرار مدينتي تالة وحيدرة في الدورات المقبلة .



وبدوره كشف المندوب الجهوي للشباب الرياضة بالقصرين عبد الرزاق النصري في تصريح ل(وات) أن سباق الدرجات الجبلية وعلى الطريق يلتئم هذا العام بمدينتي القصرين وسبيطلة في دورة وطنية ثانية من أجل تسويق منتوج الجهة السياحي والايكولوجي والتاريخي ومن أجل التعريف برياضة الدراجة باعتبارها من الأكثر الرياضات الصحية ولأنها كذلك وسيلة نقل إيكولوجية غير ملوثة وصديقة للبيئة.

وأبرز النصري أنه سيتم العمل على تطوير هذه التظاهرة عبر إضافة مسالك وطرقات جديدة بمناطق جبلية وأثرية أخرى بالجهة مع إضافة فقرات جديدة في سبيل تحويلها من وطنية إلى مغاربية ومنها الى دولية .



يشار الى أن تظاهرة سباق الدرجات الجبلية وعلى الطريق بولاية القصرين تنقسم إلى أربعة أقسام من السباقات ، قسم شمل سباق المناطق الجبلية اليوم السبت في عدد من المناطق والأحياء بالجهة على غرار حي الخضراء وفيض خالد والقنطرة الرومانية بسبيطلة وسيدي حراث وبولعابة بالقصرين مع جولة الدراجة للجميع انطلقت عشية اليوم من أمام ساحة الشهداء بمدينة القصرين في اتجاه المسرح الأثري السيليوم

.

كما تشمل التظاهرة سباق الأصاغر والفتيات ( 36 كلم ) ينطلق صبيحة الغد من مدخل القصرين في اتجاه مقر الولاية ثم مفترق بولعابة وسيدي حراث يليه مفترق بوزقام وصولا الى باب الولاية مرورا بوسط مدينة القصرين ، إلى جانب قسم يشمل سباق الأكابر والأواسط ينطلق غدا من مدخل القصرين في اتجاه مفترق بولعابة ثم طريق فوسانة الجباس ومنه الى المفترق الدوراني صحراوي للعودة نحو مفترق بولعابة والطريق الحزامية الكبرى ثم مفترق بوزقام وصولا الى مقر الولاية مرورا بمدينة القصرين.



ويتخلل سباقات هذه التظاهرة في يوميها الأول والثاني عروضا تنشيطية وفنية متنوعة وستختتم بتكريم الفائزين بفضاء القاعة الرياضية بالحي الأولمبي في مدينة القصرين.