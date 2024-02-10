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الأحد 11 فيفري 2024 مفتتح شهر شعبان 1445 هجري (مفتي الجمهورية)

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 19:19 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد 11 فيفري 2024 هو مفتتح شهر شعبان 1445 هجري.

وأكد مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ، أنه ثبتت رؤية هلال الشهر الجديد بعد غروب شمس هذا اليوم.


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