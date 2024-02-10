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اتحاد عمال تونس يدعو الحكومة الى فتح التفاوض لتعديل الاجور والزيادة في الاجر الادنى

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 14:34 قراءة: 0 د, 22 ث
      
طالب اتحاد عمال تونس، اليوم السبت، الحكومة بفتح التفاوض لتعديل الاجور والزيادة في الاجر الادنى المضمون والاجر الادنى الفلاحي.

وعبّر اتحاد عمال تونس، في بيان صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني السبت بالعاصمة، عن انشغاله من تدهور المقدرة الشرائية للاجراء والطبقة الهشة، داعيا الحكومة الى الضغط على الاسعار وتوفير المواد الاساسية المفقودة ومقاومة الاحتكار.

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كما حث العمال على مزيد البذل والعطاء لدعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة الوطنية من اجل غد افضل، حسب ذات البيان.


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