كاس رئيس الجمهوية لكرة القدم - الدور التمهيدي الثالث - نتائج القرعة

في ما يلي نتائج عملية القرعة للدور التمهيدي الثالث من مسابقة كاس رئيس الجمهوية لكرة القدم التي جرت اليوم.



امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي

النجم الرياضي العلوي - نادي كرة القدم بالمظيلة



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اتحاد قصيبة المديوني - القلعة الرياضية

الهلال الشابي - نادي تاكلسة

امل جربة - نادي قصور الساف

مستقبل عين جلولة - سبورتنغ بن عروس

مستقبل المحمدية - الاولمبي للنقل

شبيبة العمران - شهاب الوردانين

محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد

نادي حمام الاتف - سبورتنغ المكنين

شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي

تقدم ساقية الدائر - اتحاد بو سالم

فتح منزل كامل - كوكب منزل جميل

شبيبة منوبة - النادي القربي

كوكب دقاش - مستقبل قابس

برق حامة الجريد - الاهلي الصفاقسي

اتحاد اجيم جربة - جمعية لحامة

شبيبة بومرداس - امل تازركة



وستجري المقابلات يومي السبت والاحد 24 و25 فيفري الجاري