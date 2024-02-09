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كاس رئيس الجمهوية لكرة القدم - الدور التمهيدي الثالث - نتائج القرعة

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 13:47 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي نتائج عملية القرعة للدور التمهيدي الثالث من مسابقة كاس رئيس الجمهوية لكرة القدم التي جرت اليوم.

امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي
النجم الرياضي العلوي - نادي كرة القدم بالمظيلة
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اتحاد قصيبة المديوني - القلعة الرياضية
الهلال الشابي - نادي تاكلسة
امل جربة - نادي قصور الساف
مستقبل عين جلولة - سبورتنغ بن عروس
مستقبل المحمدية - الاولمبي للنقل
شبيبة العمران - شهاب الوردانين
محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد
نادي حمام الاتف - سبورتنغ المكنين
شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي
تقدم ساقية الدائر - اتحاد بو سالم
فتح منزل كامل - كوكب منزل جميل
شبيبة منوبة - النادي القربي
كوكب دقاش - مستقبل قابس
برق حامة الجريد - الاهلي الصفاقسي
اتحاد اجيم جربة - جمعية لحامة
شبيبة بومرداس - امل تازركة

وستجري المقابلات يومي السبت والاحد 24 و25 فيفري الجاري


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