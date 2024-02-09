كاس رئيس الجمهوية لكرة القدم - الدور التمهيدي الثالث - نتائج القرعة

في ما يلي نتائج عملية القرعة للدور التمهيدي الثالث من مسابقة كاس رئيس الجمهوية لكرة القدم التي جرت اليوم.
امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي
النجم الرياضي العلوي - نادي كرة القدم بالمظيلة
امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي
النجم الرياضي العلوي - نادي كرة القدم بالمظيلة
اتحاد قصيبة المديوني - القلعة الرياضية
الهلال الشابي - نادي تاكلسة
امل جربة - نادي قصور الساف
مستقبل عين جلولة - سبورتنغ بن عروس
مستقبل المحمدية - الاولمبي للنقل
شبيبة العمران - شهاب الوردانين
محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد
نادي حمام الاتف - سبورتنغ المكنين
شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي
تقدم ساقية الدائر - اتحاد بو سالم
فتح منزل كامل - كوكب منزل جميل
شبيبة منوبة - النادي القربي
كوكب دقاش - مستقبل قابس
برق حامة الجريد - الاهلي الصفاقسي
اتحاد اجيم جربة - جمعية لحامة
شبيبة بومرداس - امل تازركة
وستجري المقابلات يومي السبت والاحد 24 و25 فيفري الجاري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 281858