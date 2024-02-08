جندوبة... مشاركون في جلسة عمل ثقافية يوصون بالاستعداد الجيد لإنجاح المهرجانات الصيفية ودعمها ماليا

دعا المشاركون في جلسة العمل المتعلقة بالاستعداد للمهرجانات الصيفية الملتئمة اليوم الخميس بمقر ولاية جندوبة الى ضرورة استجابة الفضاءات المخصصة لاحتضان المهرجانات إلى المواصفات الفنية المطلوبة وخاصة شروط السلامة والوقاية على أن تتقيد هيئاتها المديرة بالإمكانات المادية المتاحة وضمان الموازنة بين المنح المرصودة والبرمجة الفنية وترشيد التصرف في النفقات. كما دعوا إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئات المديرة والمحافظة على الفضاءات المخصصة لاحتضان كافة التظاهرات.



وأوصى المشاركون أيضا وهم من مختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة ومن ممثلي عدد من فروع المنظمات الوطنية والجمعيات الثقافية، بالعمل على تنويع العروض وتشريك فناني ومبدعي الجهة ودعم الاستشهار من خلال حوافز جبائية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية المستشهرة في المجال. كما دعوا مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية التي قدمت عرضا حول المهرجانات الثقافية لصائفة 2023 والصعوبات اللوجستية والمالية التي حالت دون تنظيم البعض منها الى اعداد برنامج خاص بشهر رمضان.





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في المقابل طالب عدد من المشاركين من ممثلي الهيئات المديرة وعدد من الجمعيات بتخصيص فضاءات قادرة على استيعاب الجمهور والترفيع في منح الدعم المالية وذلك لضمان إنجاح التظاهرات الثقافية. وأشاروا إلى أن المبالغ المخصصة غير كافية لتأمين العروض القادرة على توفير منتجات ثقافية محلية او دولية تستجيب لطلب الجمهور لاسيما في ضوء الصبغة العربية او الدولية التي باتت عنوانا لعدد من المهرجانات على غرار مهرجان بلاريجيا ومهرجان طبرقة ومهرجان الربيع الادبي ومهرجان طبرنق بغار الدماء وغيرها.



ودعا المعتمد الأول الطيب الدريدي الذي أشرف على الجلسة الى ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح التظاهرات الصيفية المقبلة وذلك لما لها من أهمية في التعريف بخصوصية الجهة وموروثها الثقافي والترويج لإمكاناتها السياحية خاصة وقد سجلت خلال السنة المنقضية نتائج لافتة سواء تعلق الامر بعدد الوافدين او عدد الليالي المقضاة في مختلف الوحدات السياحية والثقافية.