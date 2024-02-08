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مكتب البرلمان يحيل مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 16:06 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أحال مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم الخميس، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مجموعة من الأسئلة الكتابية وجّهها نواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

وجاء في بلاغ للمجلس أنّ المكتب نظر في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 37 سؤالا، وقرر بالإجماع احالتها الى الجهات المعنية.

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كما تداول المكتب بخصوص مراسلة لعضو بمجلس نواب الشعب تتعلّق بوضعية سجناء من المرضى النفسانيين، وقرّر بالإجماع احالة الموضوع الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لدراسته والإفادة بمختلف جوانبه.

وتطرّق المكتب في جانب آخر من أشغاله إلى مواضيع تتصل بالنشاط الدولي للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس العربية والدولية، وتكوين مجموعات الصداقة البرلمانية.


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