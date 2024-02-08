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كاس امم افريقيا 2023- الكوت ديفوار تفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 وتضرب موعدا مع نيجيريا في النهائي

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 00:10 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فاز المنتخب الايفواري لكرة القدم على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لصفر اليوم الاربعاء بملعب الحسن واتارا بابيدجان في الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا "الكوت ديفوار 2023"".

وسجل سيباستيان هالر الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 65.

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وسيتبارى المنتخب الايفواري في الدور النهائي، يوم الاحد المقبل، مع نظيره النيجيري، الذي كان تاهل الى المباراة الختامية عقب فوزه، في وقت سابق اليوم، على نظيره الجنوب افريقي بالركلات الترجيحية (4-2) بعد انتهاء المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب النيجيري يضم في سجله ثلاثة القاب قارية سنوات 1980 و1994 و2013 كما انه حل في مركز الوصيف في اربع مناسبات سنوات 1984 و1988 و1990 و2000.

وتوج المنتخب الايفواري، من جهته، بالبطولة القارية، في مناسبتين(1992 و2015) وحل في المركز الثاني في دورتي 2006 و2012.


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