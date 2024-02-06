المنستير: العرض العرائسي "جولة حول العالم " للفنّان منير الرواحي بدار الثقافة ببوضر

"جولة حول العالم" عنوان العرض العرائسي للفنّان منير الرواحي الذي واكبه اليوم الجمهور ضمن تظاهرة "صدى الماريونات" في دورتها الخامسة التي تنظمها دار الثقافة ببوضر بولاية المنستير من 3 إلى 8 فيفري الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.





وأخذ الفنّان العرائسي منير الرواحي أو "ميمو" وهو اسمه الفني الأطفال في رحلة عرائسية نحو عدّة دول في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والهند ودول جنوب الصحراء ليعود بهم في ختام هذه الرحلة الاستكشافية العرائسية إلى تونس في محاولة منه لإبراز الحضارة التونسية العريقة والعادات والتقاليد التونسية المميزة وذلك لتنمية حب الوطن لدى الأطفال.



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واختار منير الرواحي الاشتغال على هذا العرض العرائسي منذ سنة 2023 فأعدّ مجموعة من العرائس يفوق عددها العشرين من بينها عروستي زينة وعزيزة، وعروسة الطبال، وراقص القلال بقرقنة حسب ما ذكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم إثر العرض.

وتفاعل جمهور الأطفال وأولياؤهم مع هذا العرض العرائسي الذي ارتكز على تشريك الأطفال خاصة عبر حوار مع الشخصية العرائسية "أنيس"، ورقصات جماعية على أنغام موسيقية متنوعة.

واختتم العرض بدعوة عدد من الأطفال للصعود على الركح ومشهد "ميمو" وأصابعه تلاعب بالونات مطاطية طويلة فتحولها إلى أشكال مختلفة كالتاج والسيف والكلب والقلب ثم يقدمها هدية للأطفال لترتسم بسرعة البرق ابتسامة فوق شفاههم والفرحة في أعينهم.

وانطلقت ظهر اليوم ضمن "صدى الماريونات" ورشة صنع الخيط مع الأستاذ فتحي المليتي، فيما يواكب غدا الأطفال العرض المسرحي العرائسي "البطل الخارق" مع المسرحي خالد شنان وورشة كتابة النص المسرحي مع فتحي المليتي، ويوم الخميس 8 فيفري مع العرض المسرحي الماريونات تحكي" وهو إنتاج لورشتي صنع الماريونات وكتابة نص مسرحي على أن تختتم التظاهرة بمنوعة تنشيطية وألعاب سحرية مع الفنّان توفيق بن عمر.

وكان الجمهور واكب يوم الافتتاح عرضا لنادي المواهب الثقافية بدار الثقافة ببوضر تضمن فقرات تنشيطية بالماريونات مع الرقص والألعاب، وفي اليوم الثاني العرض العرائسي "يوميات ذئب" لشركة قرين تياتر بصفاقس، وورشة في التنشيط المسرحي وتحريك الدمى.

ووفق مديرة دار الثقافة بوضر عائشة المحمدي، تهدف فعالية "صدى الماريونات" إلى نشر المسرح وثقافة المسرح في صفوف الأطفال باعتباره أب الفنون .