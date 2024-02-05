كأس أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تواجه الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا تصطدم بنيجيريا في نصف النهائي

يتطلع منتخب كوت ديفوار لبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، عندما يواجه نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الاربعاء في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في كوت ديفوار، فيما يصطدم منتخب جنوب إفريقيا بنظيره النيجيري في نفس الدور.

ويأمل منتخب كوت ديفوار بطل نسختي / 1992 و2015/، مواصلة رحلة العودة القوية، والتي دشنها من الدور الثاني للبطولة بعدما عانى الأمرين في الدور الأول وانتظر حتى نهاية آخر مباراة في دور المجموعات لتحديد مصيره، وتأهل من ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وقاد المدرب المؤقت إيميرس فاييه منتخب كوت ديفوار بعد إقالة الفرنسي جان لوي غاسيه، ونجح في عبور الدور ثمن النهائي على حساب منتخب السنغال حامل اللقب قبل أن يطيح بمنتخب مالي من ربع النهائي.

في المقابل، يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة والوصول إلى النهائي، بعدما أطاح بعدد من المنتخبات في طريقه أبرزها المنتخب المصري في ثمن النهائي، ثم الغيني في ربع النهائي.



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وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد حل وصيفا في المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مع المغرب وزامبيا وتنزانيا.

ويعوّل الفرنسي سيباستيان دوسابر مدرب الكونغو على خبرة وتألق مدافع مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا ومهاجم برنتفورد الانقليزي يوان ويسا.

وفي المباراة الأخرى، يلتقي منتخب نيجيريا مع جنوب إفريقيا في مواجهة صعبة على الفريقين الطامحين لبلوغ النهائي الإفريقي.

وواصل منتخب نيجيريا بطل نسخ /1980 و1994 و2013/ الأداء المتوازن الذي يجمع بين الحدة الهجومية والصلابة الدفاعية، ويتطلع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب المنتخب لمواصلة الانتصارات بعد الإطاحة بالكاميرون من ثمن النهائي ثم التغلب على منتخب انغولا في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يأمل البلجيكي هوغو بروس مدرب جنوب إفريقيا، الذي يعتمد على تشكيلة أساسية تضم 8 من لاعبي نادي ماميلودي صنداونز، أن يستعيد لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو بريقه الذي خفت كثيرا خلال لقاء الرأس الأخضر في ربع النهائي الذي انتهى سلبا قبل أن يحسمه الحارس رونوين وليامز الذي تصدى لأربع ركلات ترجيحية.

وكان منتخب جنوب إفريقيا فجر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالفوز على المنتخب المغربي /رابع العالم/ بهدفين دون رد، في الدور ثمن النهائي.



ر-هس