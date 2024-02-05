أشاد مدرب منتخب جنوب إفريقيا، هوغو بروس،، بالمستوى الذي أظهره لاعبوه في المباراة، التي فاز فيها فريقه على منتخب الراس الاخضر بركلات الترجيح وخاصة حارس المرمى، رونوين ويليامز، الذي تألق في ركلات الترجيح، بعدما تمكن من التصدي لـ 4 ركلات كاملة.



وقال، بروس، في تصريح صحفي: "عندما وصلنا إلى ركلات الترجيح كان ذلك أمر خاص للاعبين، لأنهم خلال التدريبات عليها كانوا يسجلونها. وعندما نملك حارس مرمى يوقف 4 ركلات ترجيح، فهذا ليس حظ، والأداء الذي ظهر به سمح له التتويج بجائزة رجل المباراة وهنيئا له على العمل الذي قام به، كما أن محلل الفيديو في منتخبنا قام أيضا بعمل رائع".





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وتحدث مدرب جنوب إفريقيا عن فريقه، وكيف لم يكن يؤمن به أحد قبل بداية كأس أمم إفريقيا، . وقال " لم يؤمن العديد من الأشخاص في جنوب إفريقيا بهذا المنتخب، لكن نحن آمن به، واللاعبون أمنوا بأنفسهم كذلك. الوصول إلى نصف النهائي هو في حد ذاته أمر جيد لكرة قدم الجنوب الإفريقية".



وتحدث، بروس، بطل إفريقيا مع المنتخب الكاميروني سنة 2017عن المباراة الصعبة التي تنتظر "بافانا بافانا" في نصف النهائي أمام المنتخب النيجيري القوي،

وقال في هذا الصدد: "ستكون مباراة نصف النهائي مختلفة أمام منتخب نيجيريا الذي يملك لاعبين جيدين . لن نخسر شيء، اللاعبون سيكونون في حالة جيدة تحسبا لهذه المباراة، وسيرتاحون جيدا، لكن الحذر يبقى واجب".

وكان منتحب جنوب إفريقيا، تاهل الى نصف نهائي البطولة بهد فوزه على منتخب الرأس الأخضر،بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 0-0.



وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا، مع نظيره المنتخب النيجيري، يوم الأربعاء 07 فيفري الجاري ، في ملعب "السلام"، بواكي، في مباراة واعدة في اطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار