المكسيك تستضيف افتتاح كأس العالم 2026 ونيوجيرزي تحتضن النهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ان ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 جوان بينما سيقام النهائي في نيوجيرزي بالولايات المتحدة.



ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في ملعب أزتيكا. وانتهت المباراة النهائية الأولى بفوز ساحق للبرازيل بقيادة بيليه على إيطاليا 4-1 بينما فازت الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا على ألمانيا الغربية 3-2 في النهائي الثاني.

وسجل مارادونا هدفيه الشهيرين المسميان "يد الرب" و"هدف القرن" على نفس الملعب في الانتصار 2-1 على إنقلترا في دور الثمانية من كأس العالم 1986.



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وأضاف الفيفا أن المباراة النهائية ستقام في نيوجيرزي حيث مقر فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك غيتس.



وستقام نهائيات كأس العالم، التي سيشارك فيها 48 منتخبا وستختتم في 19 جويلية على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وتستضيف كندا عشر مباريات في دور المجموعات موزعة بالتساوي بين تورونتو وفانكوفر، مقابل عشر مباريات ستقام في نفس الدور بالمكسيك في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري على أن تقام باقي مباريات البطولة في 11 مدينة أمريكية.

واستضاف الملعب المفتوح المخصص للنهائي، والذي تبلغ سعته 82500 متفرج، نهائي كوبا أمريكا في نسختها المائوية في عام 2016 عندما حرمت الشيلي منافستها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز باللقب للمرة الثانية وذلك بركلات الترجيح.

وستقام المباراة الأولى في كندا، التي لم يسبق لها استضافة أي مباراة في كأس العالم، يوم 12 جوان في تورونتو بينما ستكون المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة في لوس أنجليس.

وسيلعب أصحاب الضيافة دور المجموعات على أرضهم، إذ تخوض الولايات المتحدة مبارياتها على الساحل الغربي على أن تستضيف لوس أنجليس مباراتين وسياتل مرة واحدة.

وستلعب كندا مباراة واحدة في دور المجموعات في تورونتو ثم في فانكوفر في مباراتين بينما ستلعب المكسيك مرتين في ملعب أزتيكا ومرة واحدة في وادي الحجارة.

وغابت الانتصارات عن المنتخب الكندي في ست مباريات في مشاركتين بكأس العالم وسجل هدفه الأول في 2022 لكن المدرب المؤقت ماورو بيلو أقر بأن سقف التوقعات سيكون مرتفعا بالنظر لأن فريقه يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

وستنتقل البطولة بالكامل إلى الولايات المتحدة بداية من دور الثمانية الذي سيقام في مدن لوس أنجليس وكانساس سيتي وميامي وبوسطن.

وتستضيف دالاس وأتلانتا مباراتي قبل النهائي، فيما ستستضيف ميامي مباراة تحديد المركز الثالث، بينما ستستضيف فيلادلفيا مباراة في دور الستة عشر في الرابع من جويلية تزامنا مع الذكرى 250 لإعلان الاستقلال.

وستشتمل بطولة كأس العالم 2026 على 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة، بما في ذلك مرحلة خروج مغلوب إضافية، بسبب القرار المعلن سابقا بتوسيع البطولة إلى 48 فريقا من 32.