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بطولة الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 16:16 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي السبت 10 والاحد 11 فيفري الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14):

السبت 10 فيفري 2024
المجموعة الثانية
...

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل قابس
ملعب 2 مارس
نادي محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب مصطفى الدوري
امل جربة - مكارم المهدية

الاحد 11 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - امل الرقبة
ملعب جلمة
نسر جلمة - هلال الشابة
ملعب قابس
الملعب القابسي - نادي اولمبيك مدنين

المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - النجم الرادسي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية
ملعب قربة
النادي القربي - شبيبة العمران
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل


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