بطولة الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي السبت 10 والاحد 11 فيفري الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14):
السبت 10 فيفري 2024
المجموعة الثانية
السبت 10 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل قابس
ملعب 2 مارس
نادي محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب مصطفى الدوري
امل جربة - مكارم المهدية
الاحد 11 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - امل الرقبة
ملعب جلمة
نسر جلمة - هلال الشابة
ملعب قابس
الملعب القابسي - نادي اولمبيك مدنين
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - النجم الرادسي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية
ملعب قربة
النادي القربي - شبيبة العمران
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل
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