تونس تنظم ملتقى دوليا حول صناعة مكونات الطائرات يومي 23 و24 افريل 2024

تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يومي 23 و24 افريل 2024 ملتقى دولي في تونس حول قطاع مكونات الطائرات.



وأفاد المدير المركزي في الوكالة في تصريح، حاتم السوسي، "وات"، ان هذا الملتقى سيشهد حضور حوالي 200 شركة عالمية مختصة في صناعة الطائرات من اجل التعريف اكثر بهذا المجال في تونس والمزايا التي توفرها البلاد.





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وأضاف ان شركات تصنيع الطائرات العالمية ولا سيما "ايرباص" تعرف طلبيات كبيرة، الامر الذي سيدفعها الى البحث عن مناطق لتصنيع أجزاء ومكونات من طائراتها لافتا الى ان تونس تعد شريكا هاما لها.



كما كشف ان التوجه العالمي الحالي هو تصنيع الطائرات الصغيرة الحجم، التي تلقى رواجا كبيرا مشددا على ان هذه المسألة تعد فرصة هامة لتونس التي تتوفر على نسيج صناعي ويد عاملة كفأة.



ولاحظ ان لتونس تقريبا منطقة صناعية مخصصة لصناعة مكونات الطائرات المتواجدة في المغيرة من ولاية بن عروس، الضاحية الجنوبية للعاصمة.



وقال المسؤول إنه سيتم بمناسبة تنظيم هذا الملتقى برمجة زيارات ميدانية للمشاركين في التظاهرة الى المنطقة الصناعية بالمغيرة للاطلاع على مختلف الوحدات والشركات الأجنبية المتمركزة بها.



و أعلن السوسي، من جانب اخر، ان الوكالة ستنظم تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط "منتدى تونس للاستثمار" في دورة 2024 يومي 26 و 27 جوان القادمين بتونس العاصمة لمزيد الترويج لموقع تونس وخاصة عرض مختلف القوانين والتشريعات في مجال النهوض بالاستثمار.

يشار الى ان منتدى تونس للاستثمار ينعقد مرة كل سنتين وان آخر دورة انتظمت في جوان 2022