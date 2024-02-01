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رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق حول العودة المدرسية 2024 / 2025

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 20:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص للإعداد للعودة المدرسية 2024 / 2025.

واكد رئيس الحكومة خلال الجلسة، "على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة والإستعداد الأمثل على الصعيد التنظيمي والمالي واللوجستي بهدف إنجاح السنة الدراسية القادمة".

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وتناول المجلس الحاجيات الوطنية من الورق لتأمين العودة المدرسية القادمة في أحسن الظروف، بالإضافة إلى مدى استعداد الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق للاضطلاع بدورها في توفير كافة الحاجيات لصناعة الكتاب المدرسي والكراس المدرسي المدعم.

وقد حضر الجلسة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التربية محمد علي البوغديري.


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