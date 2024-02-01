أيوب الحفناوي يوقع عقد شراكة مع البريد التونسي ومؤسسة عالمية.. ويؤكد أنّ هدفه القادم هو تحقيق رقم قياسي في بطولة العالم بقطر

أكد البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي، اليوم الخميس، أنّه يطمح الى تحقيق رقم قياسي عالمي في بطولة العالم للسباحة، المقررة بالعاصمة القطرية الدوحة من 2 الى 18 فيفري الجاري.



وأوضح في تصريح لوسائل الاعلام، على هامش توقيعه لعقد رعاية مع البريد التونسي ومؤسسة عالمية مختصة في الدفع الالكتوني، أنّ تركيزه منصب في هذه الفترة على تحقيق نتيجة ايجابية في بطولة العالم للسباحة في اختصاص 400 م و800 م و1500 م سباحة حرة.





وعبّر أيوب الحفناوي عن سعادته بابرام الشراكة مع المؤسستين السالف ذكرهما، مشيرا الى أنّ ذلك يمثل دعما هاما وتحفيزا كبيرا له لمزيد التألق وتشريف الراية الواطنية في المحافل العالمية والأولمبية.وأجمع الرعاة على ثقتهم الكبيرة في السباح التونسي أيوب الحفناوي، مبرزين أنّ الشراكة معه تمثل رسالة دعم والتزام وتتويج لمثابرته وتضحياته في سبيل اعلاء الراية الوطنية في كبرى التظاهرات الرياضية.كما أعرب الرعاة عن تفاؤلهم بالنتائج التي سيحققها أيوب الحفناوي في بطولة العالم للسباحة وفي أولمبياد باريس 2024، سيما وأنّه يعد الرياضي الوحيد في شمال افريقيا الذي توقع معه أبرز مؤسسة مالية عالمية مختصة في خدمة الدفع الالكتروني عقد شراكة.وحضر توقيع الشراكة، الذي تمّ بأحد نزل العاصمة، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.وحمل عقد الرعاية شعار " مع الحفناوي على فرد نفس".يذكر أنّ أيوب الحناوي يعد من أبرز رياضيي النخبة المرشحين لاعتلاء منصة التتويج في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد توفقه في حصد ذهبية 400 م سباحة حرّة في أولمبياد طوكيو 2020+1، وتألقه الكبير خلال العام الماضي في بطولة العالم للسباحة بفوكووكا (اليابان) باحرازه ذهبيتي سباق 800 م و1500 م سباحة حرة اضافة الى فضية سباق 400 م.وتوّج أيوب الحفناوي أواخر العام الماضي بجائزة أفضل رياضي تونسي في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بعدما حلّ في المركز الأول في الاستفتاء الذي شارك فيه 116 صحفيا رياضيا بـ 683 نقطة، متقدما على مصارع التايكواندو خليل الجندوبي المتحصل على 568 نقطة، ومصارع التايكواندو فراس القطوسي الذي حلّ في المرتبة الثالثة بـ421 نقطة.وتجدر الاشارة الى أنّ النسخة 21 من بطولة العالم للسباحة ستنطلق غدا في قطر، و تستمر فعالياتها الى غاية 18 فيفري الجاري، وهي تمثل فرصة للوقوف على استعدادات أبرز السباحين في العالم، على غرار التونسي أيوب الحفناوي، قبل 5 أشهر ونصف الشهر من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.