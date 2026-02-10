الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية

تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية بالهوارية بالشراكة مع دار الثقافة بالهوارية، معرض" 100 بالمائة هواري" في دورته الثانية من 12 الى 15 فيفري الجاري، ببهو دار الثقافة بالهواريةويعد هذا المعرض مناسبة هامة تجمع ثراء المنتوج المحلي والابداع الهواري وروح المبادرة واكتشاف الخبرات المحلية في قطاعات حيوية ترتبط بالعادات الرمضانيةويهدف هذا الحدث الى تمكين الزوار من اكتشاف الموروث الثقافي بالجهة الذي يجمع بين الجودة والروح الرمضانيةوسيتم، خلال الفعاليات عرض وبيع المنتوجات المحلية والبيولوجية والحرف اليدوية والابداعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية التحويليلة من الهوارية الى جانب برمجة حصص تذوق واكتشاف النكهات المحلية