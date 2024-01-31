بنزرت:استكمال اشغال اصلاح العطب المفاجئ في القناة الرئيسية لجلب  الماء الصالح للشرب بتينجة وعودة تدريجية لنسق التزود بكافة مناطق تينجة واحياء النجاح1و2 والثورة بمنزل بورقيبة

انهت ظهر اليوم الاربعاء المصالح الفنية والإدارية ونظيرتيها المحليتين بكل من معتمديتي تينجة ومنزل بورقيبة اشغال اصلاح العطب المفاجئ الذي جد على مستوى قناة الجلب الرئيسية للماء الصالح للشرب بمنطقة حي الزهور بمعتمدية تينجة ، على ان يعود نسق التزود بالماء الصالح للشرب بكافة مناطق معتمدية تينجة واحياء النجاح 1و2 والثورة بمنزل بورقيبة تباعا ,وفق تاكيد والي بنزرت سمير عبد اللاوي لمراسل "وات".



وكان والي الجهة ، خلال اشرافه الميداني على مختلف الاشغال المنجزة والمتواصلة منذ يوم امس الثلاثاء واليوم الأربعاء ، تولى تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة ، وتعبئة مختلف الاليات اللوجستية والاطار البشري الفني المختص من مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مما مكن اثر اكثر من 20 ساعة من العمل المتواصل من اصلاح العطب على مستوى قناة الجلب سيدي حسون تينجة بقطر 600 مم .

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