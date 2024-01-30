وزارة الصحة: نجاحان طبيان جديدان بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

وتجدر الإشارة إلى أن مجريات هذه العملية تمت منذ يوم 15 جانفي الجاري، وتمكّن المريض من مغادرة المستشفى بحالة جيّدة أمس الاثنين بعد أيام من إجراء هذه العملية الدقيقة.يذكر أن مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير سجّل نجاحا طبيا آخر حيث تمكّن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب يوم الجمعة 26 جانفي الجاري من استئصال ورم دماغي في منطقة مسؤولة عن تحريك اليد والرجل اليمنى باستعمال تقنية جديدة في التخدير (Chirurgie éveillée) لفتاة تبلغ من العمر 17 سنة وذلك بالتعاون مع فريق صحي مختص من القطاع الخاص.وأضاف بلاغ وزارة الصحة الى أن هذه العملية تمت بنجاح ودون مضاعفات ودون الحاجة إلى الإنعاش بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة الأعصاب ومن المنتظر أن تغادر المريضة المستشفى اليوم الثلاثاء.