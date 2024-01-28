بن عروس : خيمة بيطرية بالمروج للتلقيح ضد داء الكلب وللتحسيس بخطورة الإصابة بهذا المرض و طرق التوقي منه

نظمت دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس بالتعاون مع معتمدية المروج، اليوم الاحد خيمة بيطرية للتلقيح ضد داء الكلب، وللتحسيس بخطورة إصابة الإنسان والحيوان بهذا المرض وطرق التوقي منه.



ويأتي تنظيم هذه الخيمة التي تركزت بالفضاء المفتوح عند تقاطع المروج 1 و3 في إطار الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب التي انطلقت منذ بداية شهر نوفمبر المنقضي وشملت تنظيم خيمات بيطرية لتعزيز الوقاية من هذا المرض وشملت اغلب مناطق لولاية بن عروس، وفي سياق التحسيس بخطورة هذا الداء وتأثيره على الصحة العامة وتوعية المواطنين بضرورة تلقيح الحيوانات الاهلية ضد هذا الداء، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي في تصريحها لـ "وات".

وقد شهدت هذه الحملة إقبالا لافتا من قبل المواطنين الذين قدموا من مختلف أحياء المروج والمناطق المجاورة لها لتلقيح حيواناتهم من قبل الفرق البيطرية التي أمنت هذه العملية بصفة مجانية طيلة اليوم.



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يذكر إن دائرة الإنتاج الحيواني تضع على ذمة كافة المواطنين مراكزها القارة التابعة لها لاستقبال الراغبين في تلقيح كلابهم أو قططهم طيلة أيام الأسبوع بكل من مقرين وحمام الانف والمحمدية ومرناق.