كاس الامم الافريقية لكرة اليد: نيجيريا تحرز لقب كأس رئيس الاتحاد

أحرز المنتخب النيجيري اليوم الجمعة لقب كأس رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد ضمن مسابقة كاس الامم الافريقية الجارية بمصر اثر فوزه في النهائي على نظيره الكاميروني بنتيجة 33-25.



ومنحت جائزة رجل المباراة للاعب يوسف فاروق بعد توفقه في احراز 11 هدفا لفائدة المنتخب النيجري الذي انهى المسابقة في المركز التاسع.

وتختتم غدا السبت منافسات كاس الأمم الافريقية باقامة المباراة الترتيبية من اجل الحصول على المركز الثالث بين المنتخب التونسي ومنتخب الراس الاخضر على ان يصعد الفائز منهما لخوض دورة الملحق الاولمبي.



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وسيكون الموعد بعد ذلك مع الدور النهائي بين المنتخبين المصري والجزائري. وسيترشح البطل مباشرة الى أولمبياد "باريس 2024" فيما سيلعب الوصيف دورة تدارك للتاهل الاولمبي.

يذكر ان المنتخبات الخمس الاولى مصر والجزائر وتونس والراس الاخضر وغينيا ضمنت ترشحها الى بطولة العالم 2025 التي ستقام بالشراكة بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج.



