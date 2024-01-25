تنفيذ قراري هدم وإزالة لبناءات عشوائية بشاطئ دار الجنة والحويشات بمعتمدية بنزرت الجنوبية

وبين معتمد المنطقة فيصل العجمي في تصريح لــ(وات) ، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للأمن والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،وأن الفر يق الرقابي ، تركب من مصالح المعتمدية والبلدية والحرس الوطني والتجهيز و وكالة حماية الشريط الساحلي ، حيث تم إستنفار الوسائل اللوجستية والبشرية والإدارية الواجبة وتنفيذ قراري هدم و إزالة في بناءات ومدرج وممشى وحواجز حديدة ومقامة بالاسمنت المسلح أقامها أصحابها دون حق قانوني وفي اعتداء واضح على الملك العمومي البحري بالمكان.

وأضاف ان المصالح الرقابية، تولت بالتوازي مع ذلك إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين ، على أن تتواصل الحملات الدورية للحد من الاعتداء على الملكين العمومي والخاص بكامل مناطق المعتمدية على غرار بقية معتمديات الولاية .كما دعا بقية النسيج المنظماتي والجمعياتي والمجتمعي عموما لمؤازة ودعم هذا المجهود الرسمي عبر مزيد العمل على التوعية والتحسيس لايقاف نزيف الاعتداء على الملك العمومي البحري والغابي والترابي ،علاوة على تبليغ السلط المعنية بشأن كل إنتهاك وتعد للقانون .