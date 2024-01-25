Babnet

النادي البنزرتي يفوز وديا على موج عبد الرحمان بهدفين دون رد

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 18:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فاز النادي البنزرتي على موج عبد الرحمان 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت في اطار الاستعدادات لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.
وسجل هدفي النادي البنزرتي عبد الرحيم الفزاني ومحمد وادفن.
ويستعد النادي البنزرتي لمرحلة تفادي النزول التي ستقام بمشاركة 8 اندية. ويستضيف ابناء المدرب ماهر الكنزاري في الجولة الاولى المقررة يوم 6 فيفري المقبل نجم المتلوي.
ويدخل النادي البنزرتي مرحلة "البلاي وت" ب4 نقاط حوافز بالتساوي مع اتحاد بنقردان امام نجم المتلوي والاولمبي الباجي ب3 نقاط حوافز وقوافل قفصة واتحاد تطاوين بنقطتي حوافز ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا نقاط الحوافز.
...

وينزل في اعقاب هذه المرحلة صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281043


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:43 Tunis
All Radio in One    
*.*.*