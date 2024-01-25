النادي البنزرتي يفوز وديا على موج عبد الرحمان بهدفين دون رد

فاز النادي البنزرتي على موج عبد الرحمان 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت في اطار الاستعدادات لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.

وسجل هدفي النادي البنزرتي عبد الرحيم الفزاني ومحمد وادفن.

ويستعد النادي البنزرتي لمرحلة تفادي النزول التي ستقام بمشاركة 8 اندية. ويستضيف ابناء المدرب ماهر الكنزاري في الجولة الاولى المقررة يوم 6 فيفري المقبل نجم المتلوي.

ويدخل النادي البنزرتي مرحلة "البلاي وت" ب4 نقاط حوافز بالتساوي مع اتحاد بنقردان امام نجم المتلوي والاولمبي الباجي ب3 نقاط حوافز وقوافل قفصة واتحاد تطاوين بنقطتي حوافز ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا نقاط الحوافز.



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وينزل في اعقاب هذه المرحلة صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة المحترفة الثانية.