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كاس الامم الافريقية : المغرب يترشح في الصدارة والكونغو الدمقراطية تحسم بطاقة التاهل الثانية

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 00:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة بفوزه على نظيره الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الاول لكاس الامم الافريقية لكرة القدم 2023+1 المقامة حاليا بكوت ديفوار.
وسجل هدف المنتخب المغربي حكيم زياش في الدقيقة 37.
ورفع المنتخب المغربي رصيده الى 7 نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد المنتخب الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث ليودع المسابقة.
وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره التنزاني بلا اهداف. وترشح منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما خرج منتخب تنزانيا من الدور الاول بعدما تذيل الترتيب بنقطتين.


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