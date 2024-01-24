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الترجي الرياضي يفوز وديا على مستقبل سكرة 4-1

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 18:16 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فاز الترجي الرياضي على مستقبل سكرة بنتيجة 4-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاربعاء في اطار الاستعدادات لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.

وسجل اهداف الترجي الرياضي الغامبي كيبا سووي (14) والبرازيلي رودريغو رودريغاز (59 ض ج و67) والنيجيري اونوتشي اوغبيلو (82) بينما جاء هدف مستقبل سكرة بواسطة بوراوي (19 من ركلة جزاء).
ويستعد الترجي الرياضي لمرحلة تتويج بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي ستنطلق يوم 17 فيفري المقبل. ويدخل الترجي الرياضي مرحلة "البلاي اوف" ب3 نقاط حوافز بالتساوي مع النجم الساحلي امام الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بنقطتي حوافز والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي بنقطة حافز واحدة.
...

ويستهل الترجي الرياضي مبارياته في مرحلة التتويج بملاقاة الملعب التونسي.
ر-امين


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