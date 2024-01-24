وقع مجلس الاعمال التونسي الافريقي والوكالة التونسية للتعاون الفني، الثلاثاء، في مقر المجلس اتفاق تعاون ثنائي من أجل تعزيز مجالات "التدويل"و التصدير وتنظيم تظاهرات مشتركة.



وأكد رئيس المجلس، أنيس الجزيري والمدير العام للوكالة محمد بليدي، رغبتهما المشتركة في التعاون من اجل تطوير الخبرات التونسية في القارة الافريقية.

وستتكفل الوكالة التونسية للتعاون الفني بانجاز برنامج مجلس الاعمال التونسي الافريقي من خلال مختلف البعثات الاقتصادية وايضا الاحداث على غرار الدورة السابعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا FITA 2024 الذي ستحتضنه تونس يومي 11 و 12 جوان 2024 تحت رعاية رئاسة الجمهورية.



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ومن شان هذا الاتفاق ان يعزز التعاون بين مجلس الاعمال التونسي الافريقي ومختلف هياكل الدولة الناشطة في مجالات "التدويل"و التصدير والتعاون الفني .

وسيساعد هذا الاتفاق للمجلس باعتباره هيكلا رائدا في مجال مرافقة الفاعلين الاقتصاديين في الاسواق الافريقية -على تعزيز شبكاته وخبراته مع شريك مميز.