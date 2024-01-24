Babnet

مجلس الاعمال التونسي الافريقي والوكالة التونسية للتعاون الفني يوقعان اتفاق شراكة من أجل تعزيز مجالات "التدويل"و التصدير

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 11:14 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وقع مجلس الاعمال التونسي الافريقي والوكالة التونسية للتعاون الفني، الثلاثاء، في مقر المجلس اتفاق تعاون ثنائي من أجل تعزيز مجالات "التدويل"و التصدير وتنظيم تظاهرات مشتركة.

وأكد رئيس المجلس، أنيس الجزيري والمدير العام للوكالة محمد بليدي، رغبتهما المشتركة في التعاون من اجل تطوير الخبرات التونسية في القارة الافريقية.
وستتكفل الوكالة التونسية للتعاون الفني بانجاز برنامج مجلس الاعمال التونسي الافريقي من خلال مختلف البعثات الاقتصادية وايضا الاحداث على غرار الدورة السابعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا FITA 2024 الذي ستحتضنه تونس يومي 11 و 12 جوان 2024 تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
...

ومن شان هذا الاتفاق ان يعزز التعاون بين مجلس الاعمال التونسي الافريقي ومختلف هياكل الدولة الناشطة في مجالات "التدويل"و التصدير والتعاون الفني .
وسيساعد هذا الاتفاق للمجلس باعتباره هيكلا رائدا في مجال مرافقة الفاعلين الاقتصاديين في الاسواق الافريقية -على تعزيز شبكاته وخبراته مع شريك مميز.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280942


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Afrique du Sud CAN_2024 - Tunisie CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Namibie CAN_2024 - Mali CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Tanzanie CAN_2024 - RD Congo CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Zambie CAN_2024 - Maroc CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 11:18 Tunis
All Radio in One    
*.*.*