منظمو الصالون الدولي لتكنولوجيا طباعة 2024 بألمانيا يدعون المؤسسات التونسية الى حضور التظاهرة

حثت مديرة الصالون الدولي لتكنولوجيات الطباعة صابين جلدرمان، المؤسسات التونسية على حضور التظاهرة التي ستنعقد بقصر المعارض بمدينة دوسلدورف الألمانية ، من 28 ماي الى 7 جوان 2024.



واضافت جلدرمان، خلال ندوة صحفية، عقدها منظمو التظاهرة الثلاثاء بتونس بحضور مسؤولي المركز الفني للتعبئة والتغليف، ان الدورة الاخيرة التي انعقدت سنة 2016 استقطبت قرابة 1400 عارض علما وان المعرض يقام كل 4 سنوات.





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وبينت، في سياق متصل، ان مساحة العرض امتدت على 140 ألف متر مربع وان العارضين يمثلون قرابة 40 بلدا من أوروبا الى جانب دول على غرار الهند والصين واليابان والولايات المتحدة ..



ويعول قطاع الطباعة في العالم على الصالون الدولي لتكنولوجيات الطباعة والتغليف بألمانيا باعتباره يشكل منصة أعمال وموعدا عالميا هاما للقطاع وفق المسؤولة.



واشارت الى ان التظاهرة تعد فرصة لتبادل المعارف والتقاء الخبراء من مختلف جهات العالم لبحث التحولات العميقة على مستوى نماذج الاعمال الى جانب قطاع التعبئة والتغليف.



وأكدت جلدرمان ان عقد الندوة الصحفية بتونس يهدف الى حث المؤسسات على زيارة التظاهرة مما يشكل فرصة لتسجيل حضور اكثر لمنطقة شمال افريقيا علما وانه تمت برمجة ندوات صحفية مقبلة بالجزائر ومصر.



ولاحظ مدير عام المركز الفني للتعبئة والتغليف عبد الكريم حمداوي، ان المركز يعمل بالشراكة مع منظمي الصالون الدولي لتكنولوجيات الطباعة على مزيد تشجيع المؤسسات التونسية على المشاركة في التظاهرة.



واضاف ان التظاهرة تعد فرصة لاكتساب معارف بشان التطورات التكنولوجية في قطاع الطباعة وان الهدف يكمن في مزيد دفع صادرات المؤسسات التونسية في هذا المجال.



ويعمل في قطاع الطباعة والتغليف في تونس قرابة 257 مؤسسة، أغلبها مؤسسات صغرى ومتوسطة، ويشغل القطاع قرابة 25 ألف شخص ويساهم بنحو 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للصناعات المختلفة.





