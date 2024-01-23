كاس امم افريقيا 2024 - تحليل دقيق ومفصل لاداء منتخب جنوب افريقيا بقترحه المدرب التونسي مختص التحليل الفني والمعاينة نور الدين بوفالغة

قدم المدرب نورالدين بوفالغة اخصائي التحليل الفني والمعاينة في كر القدم قراءة فنية لاداء منتخب جنوب افريقيا اقترحها على وكالة "وات" قبل موعد مباراة المنتحب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجنوب افريقي في اطار الجولة الثالثة من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2024



وقال بوفالغة في هذا السياق " يعتمد منتخب جنوب إفريقيا على رسم تكتيكي 4-3-3 برباعي في الدفاع" طهير ايمن "ميدا رقم 20 "وظهير ايسر" موديبا 6 " مع ثنائي في محور الدفاع (كيكان "18ومايلا 14 ).

وفي خط الوسط يعول على الثلاثي "سيتول رقم 13 " في مركز محوري أمام المدافعين مع" موكينا 4 " من اليمين ومن اليسار في مركز اكثر هجومي "بيرسي تاو" 10 . اما في الخط الأمامي فيتم التعويل على "مورينا 23 " من اليمين وزوان "رقم 11" من اليسار وفي خطة رأس حربه ماكاقوبا "رقم 9 " مع استعمال بدائل على غرار صاحب الهدف الرابع في مباراة جنوب افريقيا - نايمبيا وهو ماسيكو "رقم 12 " ومايمبلا "رقم 21 " كأوراق هجوميه والتعويل على ادامس رقم 8 في الوسط .



ولاحظ اخصائي التحليل الفني في تصريحه لوكالة (وات) " يمتلك منتخب جنوب افريقيا قوة هجوميه من ثلاثي مميز على غرار "زوان 11 " الذي سجل هدفين أمام ناميبيا و"بيرسي تاو" لاعب الأهلي المصري "رقم 10 " الذي سجل ضربة الجزاء في نفس المباراة وهو الآخر صاحب نزعه هجوميه يمرر بشكل جيد نحو المهاجم "ماكقوبا رقم 9 " مع اللاعب المتحرك في الرواق الأيمن "مورينا رقم 23 " والذي يعد ايضا ورقة هجومية هامة لفريقه.واضاف بوفالغة الذي اشتغل كثيرا في مجال التحليل الفني والمعاينة ضمن الاطارات الفنية لعدد من الاندية والمنتخبات العربية ودرب فرقا منتخبات عربية كمشرف اول ان دفاع منتخب جنوب افريقيا في المتناول وهو ليس بالقوه الخارقة والدليل ان منتخب مالي فاز عليه بثنائية نظيفة (2-صفر) مشيرا الى ان لاعبي المحور في الدفاع طويلي القامة وبطيئين في التحرك ولديه ضعف على مستوى الظهير الايمن رقم " 20ميدا " .ويملك المنتخب الجنوب افريقي حارس مرمى ممتاز "وليامس رقم 1 " يجيد التعامل مع الكرات الهوائيه ويجيد اعادة كرات طويلة نحو المهاجمين لاطلاق الهجمة .وحذربوفالغة من الكرات الثانيه حيث يعمد الفريق الى ارسال كرات طويله من الدفاع والحارس نحو "رقم 9 ماكوبا "الذي يصعد بالرأس ويحول الكره نحو المهاجمين رقم 11و رقم 23 وكذلك رقم 10عندما يصعد للهجوم .كما يعتمد الفريق على الهجمة المرتده السريعه على غرار الهجمه التي احرز منها الهدف الرابع بواسطة البديل ماسيكو رقم 12واشار نورالدين بوفالغة الحامل لشهادة الدكتوراه في كرة القدم انه " من نقائص المنتخب الجنوب افريقي انه ليس لديه وسط ميدان قوي بل ان قوته تكمن في الخط الأمامي .وفي اغلب الحالات يعتمد الكرات الطويله من الحارس والمدافعين نحو المهاجمين دون المرور بوسط الميدان . ويملك صانع ألعاب من طراز عالي رقم 10 "برسي تاو" وهو قادر على احداث الفارق وقوي وذكي في التمرير كما يشكل تهديدا عند التواجد في الهجوم .وقال بوفالغة ان منتخب جنوب افريقيا لديه مشكل على مستوى ترابط الخطوط لانه يعتمد كثيرا على إرسال كرات طويله نحو المهاجمين بما يخلق حالة تباعد بين الدفاع وباقي لاعبي الخط الامامي .وعلى مستوى الكرات الثابته فان "رقم 4 موكينا" يعتمد اكثر على قدمه "اليمنى " في اللعب وهو الذي تعود تنفيذ المخالفات بشكل جيد . وعند تنفيذ الركنيه يصعد عادة ثنائي المحور" رقم 18و رقم14 " وهما طويلا القامة مع المهاجم رقم 9 وكذلك "رقم13سيتول" (وهو الآخر طويل القامة ) مشددا على ضرورة ان تتم مراقبته مراقبه فرديه لصيقه .اما المخالفات فترسل بشكل مباشر من الجهة اليمنى " رقم 10بيرسي تاو" وهو يجيد اللعب بيسراه . ومن جهة اليسار يصوب المخالفات "رقم 4 موكينا "يميني " بينما تلعب الركنيات بسرعه وبشكل ثنائي للهروب من الرقابه و إرباك دفاع الخصموخلص بوفالغة الى القول ان منتخب جنوب إفريقيا فريق قوي خاصة من الناحيه الهجوميه لكن دفاعه في المتناول رغم امتلاكه لحارس مرمى مميز " وليامس" الذي يعد احدى نقاط قوته وانه بالإمكان التسجيل في مرماه المنتخب الجنوب افريقي لكن مع الحذرمن المهاجم رقم 11 "زوان واللاعب "وبيرسي تاو 10 عندما ا يتواجد في الخط الأمامي .ويتبارى المنتخب التونسي غدا مع نظيره الجنوب افريقي في لقاء من اجل تحقيق الفوز املا في الترشح للدور الثاني