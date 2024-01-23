كاس امم افريقيا - جنوب افريقيا - منتخب يعول في اغلبه على لاعبي البطولة المحلية

يشارك منتخب جنوب افريقيا، المنافس الثالث للمنتخب التونسي في الدور الاول من كاس امم افريقيا لكرة القدم "الكوت ديفوار 2023، للمرة الحادية عشرة في النهائيات القارية كانت افضلها سنة 1996 بتتويجه على ارضه باللقب الوحيد في سجله.

وكان ذلك التتويج على حساب المنتخب التونسي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية 2-0 .

وادركت جنوب افريقيا خلال مشاركتها الثانية في دورة بوركينافاسو 1998 الدور النهائي الذي خسرته امام مصر 0-2.

واحرز منتخب "بفانا بفانا" (الاولاد الصغار) المركز الثالث في دورة 2000 بغانا ونجيريا وذلك عقب فوزه بالركلات الترجيحية على حساب المنتخب التونسي 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.



واكتفى المنتخب الجنوب افريقي بعد ذلك بلعب الدور ربع النهائي في دورة 2002 والدور الاول في 2004 و2006 و2008 قبل ان يدرك الدور ربع النهائي من جديد في 2013 على ارضه .ثم غادر في دورة 2015 بغينيا الاستوائية منذ الدور الاول قبل ان يدرك الدور ربع النهائي سنة 2019 بمصر.وبعد ان تفوق المنتخب الجنوب افريقي في مناسبتين على نظيره التونسي فان الاخير حقق فوزين متتاليين 2-0 في الدور الاول من دورة مصر 2006 و3-1 في الدور الاول من نسخة غانا 2008ويشرف البلجيكي هوغو بروس على تدريب المنتخب الجنوب افريقي منذ ماي 2021 وقد سبق لهذا المدرب البالغ من العمر 71 سنة ان توج مع منتخب الكامرون بكاس امم افريقيا عام 2017وضمن منتخب "بفانا بفانا" تاهله الى النهائيات بعد ان حل في المركز الثاني للمجموعة الحادية عشرة في التصفيات برصيد 7 نقاط خلف المغرب 9ن ومتقدما على ليبيريا (1ن).وانهزم في الجولة الاولى امام المغرب 1-2 وتعادل مع ليبيريا 2-2 ثم فاز على ليبيريا خارج القواعد 2-1 وفاز على المغرب 2-1وباستثناء مهاجم الاهلي المصري بيرسي تاو ومتوسط ميدان تونديلا البرتغالي شيفيلو سيتولي ومهاجم اريس ليماسول القبرصي ميهلالي مايامبيلا فان بقية اللاعبين ينشطون في البطولة المحلية وبالخصوص في فرق ماميلودي صاندوانز واورلاندو بيراتس وكايزر شيفس.ومني المنتخب الجنوب افريقي في الجولة الاولى للمجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار بهزيمة امام نظيره المالي 0-2 قبل ان يحقق فوزا عريضا في الجولة الثانية على حساب نظيره الناميبي برباعية نظيفة. وستكون مباراته الثالثة في الدور الاول ضد نظيره التونسي حاسمة من اجل التاهل الى الدور ثمن النهائي.