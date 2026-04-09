مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

أكّد المسؤول الإقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة، نبيل عسّاف خلال لقائه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.وأبرز عساف، خلال اللقاء الذي انتظم، أمس الإربعاء، بمقر الوزارة، بمناسبة تعيينه على رأس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس، أهمية تبنّي مقاربات مبتكرة ترتكز على الزراعة الذكية وتطوير البحث العلمي وتثمين الخبرات الوطنية، بما من شأنه الإرتقاء بمستوى التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.وشدّد الجانبان، بالمناسبة، على متانة علاقات التعاون التي تجمع تونس بمنظمة الأغذية والزراعة، وبحث آفاق تطويرها،بما يستجيب للأولويات الوطنية في مجالات الفلاحة المستدامة، والتصرف الرشيد في الموارد المائية ودعم منظومات الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.وأبرز وزير الفلاحة، الأهمية الإستراتيجية لهذه الشراكة، باعتبارها رافدًا أساسيًا لدعم مجهودات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة، في ظل التغيّرات المناخية، وتداعيات الأزمات العالمية على سلاسل الإنتاج والتزويد.وحث بن الشيخ في هذا الصدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات البحث والإبتكار وإعتماد التقنيات الحديثة وتطوير نظم الإنتاج، إلى جانب تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع.ونوّه بالدور الهام، الذي تضطلع به المنظمة في مرافقة تونس في تنفيذ برامجها التنموية، لا سيما، في المجالات المتعلقة بالإقتصاد في استعمال المياه، والتأقلم مع التغيّرات المناخية ودعم صمود المنظومات الفلاحية، مؤكّدًا حرص الوزارة على مزيد تعميق هذا التعاون بما يحقق النجاعة والإستدامة.