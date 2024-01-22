الداخلية: الإعلان عن توزيع مجموعة من نقاط الانتصاب لفائدة التجار والباعة المتجوّلين بعدد من الفضاءات البلدية

أعلنت وزارة الداخليّة ،اليوم الاثنين، عن توزيع مجموعة من نقاط الانتصاب لفائدة التجار والباعة المتجوّلين بعدد من الفضاءات البلدية وذلك إثر القيام بعمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ الوزارة بتاريخ 19 جانفي 2024.





و توزّعت هذه النقاط، وفق بلاغ للوزارة، بين فضاء المنصف باي ( 512 نقطة انتصاب) و فضاء الجزيرة (92 نقطة انتصاب) وفضاء سيدي البشير (137 نقطة انتصاب) و فضاء المُنجي سليم(67 نقطة انتصاب) والسّوق المركزيّة ( 58 نقطة انتصاب).



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وأوضحت الوزارة أنّه وفي إطار السّعي المُتواصل للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الإنتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، وعلى إثر إزالة جميع نقاط وحواجز الإنتصاب الفوضوي بولاية تونس، تمّ إعلام كافّة التُجّار المُتجوّلين والمُنتصبين بشوارع وأنهج العاصمة بضرورة التسجيل بالفضاءات البلديّة وذلك عبر إيداع مطالبهم بمقرّ مُعتمديّة باب البحر.



واشارت وزارة الداخلية الى أنّه بعد ان تمّ نشر قائمة أوّليّة تم فُتح باب الإعتراض في الفترة الممتدة من 13 إلى 18 ديسمبر 2023، وبناءً على ذلك تمّ إجراء عمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ وزارة الدّاخليّة بتاريخ 19 جانفي 2024 وبحضُور عدل مُنفذ وكافّة أعضاء لجنة الفرز ونتج عنها الإعلان عن هذه القائمة .