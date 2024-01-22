كأس أمم إفريقيا 2023.. الجزائر تتطلع لحسم التأهل غدا والكاميرون تسعى لتفادي الخروج المبكر

يتطلع المنتخب الجزائري لحسم تأهله للدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يلتقي غدا /الثلاثاء/ نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، فيما يسعى المنتخب الكاميروني لتفادي الخروج المبكر عندما يواجه نظيره الغامبي لحساب المجموعة الثالثة.



ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين مع منتخبي أنغولا وبوركينا فاسو، اللذين سيلعبان في التوقيت نفسه.

ويعول جمال بلماضي، مدرب الجزائر، على مهاجمه ونجمه الأبرز في البطولة بغداد بونجاح لاعب السد القطري، والذي أحرز أهداف الفريق الثلاثة في البطولة حتى الآن.



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ولا تزال الجزائر بطلة نسخة عام 2019 في انتظار الفوز الأول لها، منذ تخطي السنغال في نهائي تلك النسخة بالقاهرة، وقد يتحقق ذلك أخيرا بمواجهة سهلة نظريا أمام منتخب موريتانيا الذي يشارك للمرة الثالثة تواليا دون تحقيق أي فوز على الإطلاق، وخسر في الجولتين الأولى والثانية أمام بوركينا فاسو وأنغولا.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، يسعى منتخبا بوركينا فاسو وأنغولا /4 نقاط لكل منهما/ للفوز وضمان الصدارة، لكن التعادل يكفيهما لضمان الصعود حسابيا.

وفي المجموعة الثالثة، تلعب السنغال حاملة اللقب مع غينيا في مباراة هدفها حسم الصدارة للمنتخب السنغالي، الذي يمني النفس بلقب ثان في فترة ذهبية للكرة السنغالية.

وضمنت السنغال /6 نقاط/ الصعود لكنها تصطدم بغينيا /4 نقاط/ في مباراة ستحسم صدارة المجموعة.

وحققت السنغال، المصنفة 20 عالميا، فوزين كبيرين على غامبيا /3 - 0/ والكاميرون /3 - 1/ في الجولتين الأولى والثانية.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز بعدد كبير من الأهداف في مواجهة غامبيا، وانتظار هدية من المنتخب السنغالي بالفوز على منتخب غينيا.

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث، ولديه نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام غينيا، وخسارته في المباراة الثانية أمام السنغال، فيما يتذيل منتخب غامبيا ترتيب المجموعة دون نقاط بعد خسارته في أول مباراتين أمام السنغال وغينيا.