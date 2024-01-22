قفصة: تقدّم أشغال دفعة من مشاريع تهيئة وتعبيد مسالك ريفية بمعتمديتي السند وأم العرائس

بلغت نسبة تقدّم اشغال مشروع تهيئة وتعبيد مسافة حوالي 22 كيلومترا من المسالك الريفية بمعتمدية السند من ولاية قفصة، 36 بالمائة، على أن تنتهي أشغال المشروع في شهر جويلية المقبل، حسب رئيس مصلحة المسالك بالإدارة الجهوية للتجهيز برهان الدين زهيو.



ويندرج هذا المشروع حسب ما افاد به زهيو صحفية "وات"، في إطار برنامج وطني لوزارة التجهيز والإسكان، يقضي بتهيئة وتعبيد مسافة 912 كلم من المسالك الريفية، موزّعة على 22 ولاية، منها ولاية قفصة التي خصّها هذا البرنامج بتدخل يهمّ تهيئة وتعبيد 03 مسالك، وهي مسلك طافرطست ومسلك النوامر الشرقية ومسلك الريمثية.

ومن المنتظر أن تُحسّن هذه المسالك بعد إنتهاء أشغالها من الربط بين تلك المناطق ومحيطها، جيث يقتصر الربط بينها حاليا على مسالك ترابية غير مُهيأة ووعرة، وتبلغ كلفة هذه الأشغال 9 ملايين و 200 ألف دينار.



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كما تُموّل وزارة التجهيز قسطا آخر بولاية قفصة ضمن برنامجها الوطني لتهيئة وتعبيد المسالك الريفية، على طول 15 كلم بمعتمديتي ام العرائس والسند، منها مسلك بطول حوالي 5 كلم من مسالك الشريط الحدودي بمناطق تتبع أم العرائس، فيما تهمّ بقيّة المسالك، مناطق وتجمعات سكنية نائية وهي مسلكي المقبرة / القرعة وعليم / عين أولاد وهيبة عبر وادي الرتم، بمعتمدية السند.

وبلغت نسبة تقدّم هذه الأشغال المُقدّرة كلفتها ب 5 فاصل 8 مليون دينار، حدود 70 بالمائة، وفق ذات المصدر.