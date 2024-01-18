كاس الامم الافريقية 2023-+1 : طه ياسين الخنيسي يغادر مقر اقامة المنتخب التونسي بكورهوغو

غادر المهاجم طه ياسين الخنيسي مقر اقامة المنتخب التونسي لكرة القدم بعدما تاكد غيابه عن بقية مباريات كاس الامم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار بسبب اصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة تعرض لها خلال المقابلة امام ناميبيا يوم الثلاثاء الماضي في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة.





ونشرت الجامعة التونسية لكرة القدم شريط فيديو يوثق مغادرة طه ياسين الخنيسي مقر اقامة بعثة المنتخب بمدينة كورهوغو وتوديعه لبقية زملائه في الفريق من لاعبين واطار فني وطبي واداري مرفوقا بتصريح قال فيه مهاجم نادي الكويت الكويتي "تلك مشيئة الله، اردت مساعدة زملائي قدر الامكان لكن الاصابة حالت دون ذلك. ساغادر الفريق لكن قلبي سيظل مع رفاقي. اتمنى ان يحالفنا التوفيق خلال المقابلتين القادمتين وبالخصوص في المواجهة امام المنتخب المالي يوم السبت المقبل حتى يتسنى لنا تحقيق الفوز والتاهل الى الدور القادم".



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واضاف "هذه النسخة من النهائيات القارية اكدت مدى تطور كرة القدم الافريقية خاصة مستوى الفرق "الصغيرة" التي حققت العديد من المفاجات وهو ما يملي علينا مضاعفة الجهد والعمل في اتجاه مزيد تحسين امكانياتنا" مشيرا الى ضرورة طي صفحة عثرة المباراة الافتتاحية واستخلاص الدرس منها من اجل كسب المقابلتين القادمتين والذهاب بعيدا في هذه المسابقة.

واكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع افراد الفريق وتغليب المصلحة العليا للمنتخب مؤكدا ثقته التامة في قدرة زملائه على التقدم في هذه المسابقة. وقال انه سيتابع الآن من موقع المحب بقية مشوار المنتخب الذي دأب منذ الصغر على تشجيعه معربا عن اعتزازه بمسيرته مع المنتخب وتحقيق حلم تقمص ازيائه والمشاركة معه في المونديال وكاس الامم الافريقية.

يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد استهل مشواره في نهائيات كأس افريقيا للأمم بخسارة غير متوقعة أمام نظيره الناميبي بنتيجة هدف دون رد. وسيواجه ابناء المدرب جلال القادري في الجولة الثانية المنتخب المالي يوم السبت المقبل على الساعة التاسعة ليلا على ان يختتموا سلسلة مبارياتهم في الدور الاول بمواجهة منتخب جنوب افريقيا يوم الثلاثاء القادم على الساعة السادسة مساء.

ويتاهل الى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة اضافة الى افضل 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث.

