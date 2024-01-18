نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمدافع هيثم المحمدي

عزز نجم المتلوي صفوفه بالمدافع هيثم المحمدي حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الخميس.



وكان هيثم المحمدي وقع خلال شهر جويلية الفارط عقدا مع الملعب التونسي لمدة سنتين قبل الحصولة القطيعة بين الطرفين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.





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يذكر ان نجم المتلوي تعاقد مع المدرب قيس اليعقوبي في سعيه من اجل كسب رهان البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وسيخوض فريق المناجم بداية من 3 فيفري القادم منافسات مرحلة تفادي النزول التي ستقام بمشاركة 8 اندية. ويتعلق الامر بكل من اتحاد بن قردن والنادي البنزرتي (+4 نقاط حوافز) والأولمبي الباجي ونجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا رصيد من نقاط الحوافز .

