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محطّات الزلازل ترصد رجّة أرضيّة جنوب شرق قرقنة بقوّة 3،4 درجة على مقياس ريشتر

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 13:44 قراءة: 0 د, 14 ث
      
سجّلت محطّات رصد الزلازل، الخميس، على الساعة 11 و30 دقيقة بالتوقيت المحلي، رجّة أرضية جنوب شرق قرقنة، بلغت قوّتها 3،4 درجة على سلم ريشتر.

وحددت التحاليل الأوّلية مركز الدرجة ب34،40 درجة خط عرض وب 11،36 درجة خط طول، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوّي.

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