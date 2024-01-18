محطّات الزلازل ترصد رجّة أرضيّة جنوب شرق قرقنة بقوّة 3،4 درجة على مقياس ريشتر
الخميس 18 جانفي 2024 | 6 رجب 1445
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