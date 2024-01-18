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كاس امم افريقيا 2024 - تعادل كونغو الديمقراطية مع زامبيا 1-1

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 00:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعادل منتخبا كونغو الديمقراطية وزامبيا مساء اليوم بملعب سان بيدرو (كوتديفوار) بنتيحة 1-1 في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الخامسة ضمن كاس امم افريقيا لكرة القدم 2024

وافتتح كينغ كوغوا التسجيل لفائدة منتخب زامبيا د23 قبل ان يتمكن يوهان ويسا من التعديل لفائدة منتخب كونغو الديمقراطية د27

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وضمن منافسات المجموعة الخامسة كان المنتخب المغربي فاز مساء اليوم بملعب صان بيدرو (كوتديفوار) على نظيره التنزاني بنتيجة 3-صفر لحساب الجولة الاولى .
وسجل كل من رومان سايس د30 وعزالدين اوناحي د77 ويوسف ناصيري د80 اهداف المنتخب المغربي

الترتيب
نقاط لعب له عليه
المغرب 3 1 3 صفر
كونغو الديمفراطية 1 1 1 1
زامبيا 1 1 1 1
تنزانيا صفر 1 0 3


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