عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس يتقلص بنسبة 4ر89 بالمائة مع موفى ديسمبر 2023

تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر ديسمبر 2023، بنسبة 4ر89 بالمائة ليبلغ 4ر211 مليون دينار، مقابل عجز في حدود 7ر1991 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2022، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.



وأرجع المرصد هذا التراجع، أساسا، الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 4ر52 بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 2ر11 بالمائة والزيوت النباتية بنحو 40 بالمائة، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر بنسبة 6ر49 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 7ر50 بالمائة.





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وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 2ر97 بالمائة، مقابل 2ر75 بالمائة خلال سنة 2022. علما وان تونس سجلت ارتفاعا لقيمة الصادرات الغذائية بنسبة 3ر21 بالمائة مقابل تراجع لقيمة الواردات بنسبة 2ر6 بالمائة.



ورفّعت تونس صادراتها من زيت الزيتون خلال سنة 2023 الى 9ر3812 مليون دينار، مقابل 4ر2501 مليون دينار، سنة 2022، محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 1ر52 بالمائة، مقابل 5ر41 بالمائة في السنة الفارطة.



وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 2ر6 بالمائة لتبلغ 7528 مليون دينار، أي ما يمثل 5ر9 بالمائة من جملة الواردات. وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 4ر4044 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 2ر11 بالمائة بالمقارنة مع موفى شهر ديسمبر 2022.



ومثّلت حصة واردات الحبوب 7ر53 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة خلال سنة 2023، مقابل 7ر56 بالمائة، خلال السنة المنقضية. وخصّت هذه الشراءات، بالأساس، القموح والتي بلغت قيمتها 5ر2493 م د، لتمثل نسبة 7ر61 بالمائة من واردات الحبوب.



وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب، وفق بيانات المرصد، انخفاضا بنسبة 6ر24 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 5ر23 بالمائة.



وتراجعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 1ر838 مليون دينار وانخفاض معدل سعر توريدها بنسبة 9ر22 بالمائة، في حين ارتفعت قيمة واردات السكر بنسبة 6ر49 بالمائة فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بنسبة 3ر13 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة.



وتراجع عجز الميزان التجاري العام لتونس، لسنة 2023، إلى 17069 مليون دينار، مقابل 4ر25231 خلال السنة الفارطة.



وفسّر المرصد تقلص هذا العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 9ر7 بالمائة بالمقارنة مع السنة المنقضية مع تراجع الواردات بنسبة 4ر4 بالمائة. وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 3ر62077 مليون دينار عند التصدير و 3ر79146 مليون دينار عند التوريد.



