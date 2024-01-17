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كأس آسيا قطر 2023.. المنتخب القطري يفوز على طاجيكستان ويضمن التأهل لثمن النهائي

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 19:13 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تأهل المنتخب القطري لكرة القدم، إلى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2023، بعدما تجاوز نظيره منتخب طاجيكستان بهدف دون رد، اليوم، في اللقاء الذي جرى على ملعب البيت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من البطولة.
وسجل هدف المباراة الوحيد أكرم عفيف في الدقيقة 18.
وضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة، بغض النظر عن مواجهته الأخيرة أمام المنتخب الصيني في الجولة الثالثة، وذلك بعدما رفع رصيده إلى النقطة السادسة، مستفيدا من تعادل المنتخبين الصيني واللبناني بدون أهداف، اليوم، في ذات الجولة.
بالمقابل تجمد رصيد منتخب طاجيكستان عند نقطة وحيدة في المركز الثالث في المجموعة، متأخرا بفارق نقطة عن منتخب الصين الثاني، ومتقدما بفارق الأهداف عن المنتخب اللبناني الأخير.


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