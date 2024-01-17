الحكم الجزائري مصطفى غربال يدير مباراة القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا

عينت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة القمة للجولة الثانية عن المجموعة الاولى لكاس افريقيا للأمم-2023 بين كوت ديفوار ونيجيريا, المقررة غدا الخميس بملعب إيمبي بأبيدجان (س 18).

يذكر ان المنتخب الايفواري قد فاز في الجولة الاولى امام غينيا الاستوائية 2-صفر, بينما حققت نيجيريا نتيجة التعادل 1-1 امام الرأس الاخضر.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي , صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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