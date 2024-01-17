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الحكم الجزائري مصطفى غربال يدير مباراة القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 16:13 قراءة: 0 د, 24 ث
      
عينت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة القمة للجولة الثانية عن المجموعة الاولى لكاس افريقيا للأمم-2023 بين كوت ديفوار ونيجيريا, المقررة غدا الخميس بملعب إيمبي بأبيدجان (س 18).
يذكر ان المنتخب الايفواري قد فاز في الجولة الاولى امام غينيا الاستوائية 2-صفر, بينما حققت نيجيريا نتيجة التعادل 1-1 امام الرأس الاخضر.
ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي , صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.


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