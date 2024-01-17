إطلاق أوّل طلب للمشاريع في إطار برنامج "انتراغ ناكست ماد" (NTERREG NEXT MED) الموجّه إلى الفاعلين من المؤسّسات التونسيّة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الإقتصاد والتخطيط والمنطقة المستقلة سردينيا المكلّفة بإدارة برنامج التعاون العابر للحدود.



ويستهدف طلب المشاريع الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجامعات ومراكز البحث والأقطاب التنافسية وغرف الصناعة والتجارة والمراكز التقنية والجمعيّات والمؤسّسات الخاصّة.





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وتقدر الميزانية، المخصصة لتمويل مشاريع التعاون بين الفاعلين من المؤسّسات في المتوسط، ب103،6 مليون أورو.



وبحسب وزارة الإقتصاد والتخطيط فإنّ إطلاق هذا الطلب "يعد فرصة فريدة لتمويل مشاريع التعاون العابرة للحدود بهدف إحداث تغييرات إيجابية والمساهمة في التقدّم الجماعي وتشجيع التنمية المستديمة والإدماجية في كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط".



وحدّد آخر أجل لتقديم مقترحات المشاريع بيوم 28 مارس 2024. وتتوفر شروط المشاركة على الموقع www.interregnext .



ويهدف برنامج INTERREG NEXT MED إلى المساهمة في التطوير الذكي والمستديم والعادل للجميع في حوض البحر الأبيض المتوسط عبر دعم تعاون متاوزن ومستديم على نطاق واسع وحوكمة على عدّة مستويات.



وتتمثل مهمّة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون، التّي تستجيب للتحديات الاجتماعيّة والإقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى المتوسط على غرار اعتماد تكنولوجيات متقدمة وتنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإحداث مواطن الشغل والنجاعة الطاقية والتصرّف المستديم في المياه والتأقلم مع التغيّرات المناخية والتحوّل نحو اقتصادي دائري مقتصد للموارد والتعليم والتكوين والاعتناء بالصحّة...



ويقوم الإتحاد الأوروبي بتمويل المشروع في إطار سياسته لإلغاء الفروقات وأداته الخصوصيّة "Interreg"، التّي تدعم التعاون الأوروبي بين المناطق والبلدان.



