منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

بلغت نسبة انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة لدى المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة، ال97 بالمائة، وذلك من جملة مساحة تفوق ال52 الف هكتار، منها مساحة 5ر37 ألف هكتار من الحبوب المطرية والمروية، وسط معدل امطارمنذ سبتمبر المنقضي بلغ 176 مليمترا، اثّر إيجابيا على انبات المساحات المزروعة، واتمام الزراعة والتزود بالأسمدة والبذور، وفق معطيات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية.



وتتوزع مساحات الحبوب المبرمجة، على حوالي 19 ألف هكتار من القمح الصلب (320 هكتارا مروية عبر الابار الخاصة)، و11 ألف هكتار من الشعير، واكثر من 7 آلاف هكتار من القمح اللين، واكثر من 11 الف هكتار من الاعلاف، و810 هكتارات من البقول الجافة، و850 هكتارا من السلجم الزيتي .





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وقد تم توفير كافة الظروف المناسبة لإنجاح الموسم ومنها 600 طن من البذور الممتازة، والتي تأثرت كميتها نتيجة جائحة الموسم الفلاحي المنقضي، فضلا عن كميات البذور العادية اللازمة لبذر المساحات المبرمجة، كما تم توزيع كمية 555 طنا من مادة الامونيتر ويتواصل التزود بشكل تدريجي به دون تسجيل اية إشكاليات، خاصة وان ثلثي المساحات على مستوى الجهة لا تزال في مرحلة الانبات.

كما يتواصل التزويد ببقية الادوية ومستلزمات التسميد بعد برمجة مساحة 25 الف هكتار للمداواة ضد الأعشاب الضارة، كما يتوقع مداواة 25 الف هكتار من المساحات ضد الأمراض الفطرية.

يذكر انه تم اعلان كامل ولاية منوبة مجاحة للزراعات الكبرى، وفق الأمر عدد 616 لسنة 2023 المؤرخ في 12 أكتوبر 2023، والمتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 / 2023، والامر أمر عدد 527 لسنة 2023 المؤرخ في 17 جويلية 2023 المتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.