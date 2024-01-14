بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب.. الصربي ديوكوفيتش يفوز بصعوبة على الكرواتي بريزميك

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، في مستهل دفاعه عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، يوم الأحد، بصعوبة على الكرواتي دينو بريزميك 6-2 و6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

ورغم خسارته للمجموعة الأولى، عاد الكرواتي الشاب (18 سنة) القادم من التصفيات، إلى أجواء اللقاء، ودفع منافسه لخسارة المجموعة الثانية.



وعاد ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه الحادي عشر في ملبورن والـ 25 في بطولات "غراند سلام" ، ليتحكم في مجريات المباراة ويفوز بالجولتين الثالثة والرابعة.



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ويواجه ديوكوفيتش في الدور الثاني، الفائز من مباراة أليكسي بوبيرين ومارك بولمانز.

ويُعد ديوكوفيتش، بفضل 24 لقبا كبيرا، اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات الأربع الكبرى في التاريخ، علما انه يتقاسم الرقم القياسي المطلق مع الأسترالية مارغريت كورت.