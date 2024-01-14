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كاس امم افريقيا 2024 - المجموعة الاولى - تعادل نيجيريا وغينيا الاستوائية 1-1

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 18:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تعادل منتخب نيجيريا مع منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 اليوم في ابيدجان لحساب الجولة الاولى من مقابلات المجموعة الاولى لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم 2024
وكان اللاعب ايان سلفادور سباقا للتهديف لفائدة غينيا الاستوائية د 36 قبل ان يتمكن فيكتور اوسيمهن من التعديل لفائدة نيجيريا د38
وكان منتخب الكوت ديفوار فاز امس في مباراة الافتتاح امس على منتخب غينيا بيساو 2-0 بملعب الحسن واتارا بابيدجان في افتتاح كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الكوت ديفوار الى غاية يوم 11 فيفري القادم.
وسجل سيكو فوفانا (4) وجون فيليب كراسو (58) هدفي المنتخب الايفواري.
...


ويتبارى المنتخب الايفواري في الجولة الثانية مع نظيره النيجيري يوم الخميس القادم فيما يلاقي منتخب غينيا الاستوائية منتخب غينيا بيساو.


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