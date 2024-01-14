وزارة تكنولوجيات الاتصال تدعو المواطنين بالخارج الى المشاركة في التجربة النموذجية لاستعمال الهوية الرقمية





وافاد بلاغ اصدرته الوزارة، مؤخرا، انه بامكان المواطنين المقيمين بالخارج الاجابة على الاستمارة المرفقة بالرابط التالي

https://t.ly/w8W2k

وجهت وزارة تكنولوجيات الاتصال دعوة للمواطنين بالخارج للمشاركة في التجربة النموذجية للانطلاق في استعمال تطبيقة الهوية الرقمية على الجوال والتي ستتواصل لمدة شهر قبل ادراجها بمتاجر التطبيقات.وافاد بلاغ اصدرته الوزارة، مؤخرا، انه بامكان المواطنين المقيمين بالخارج الاجابة على الاستمارة المرفقة بالرابط التالي

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وأضافت انه سيتم إرسال رابط التطبيقة على البريد الإلكتروني الخاص بكل مشارك لتجربتها ومن ثمة تقديم المقترحات والملاحظات حول هذه الخدمة الجديدة والمساهمة في تطوير المشاريع الوطنية الرقمية..



وبينت الوزارة ان تطبيقة الهوية الرقمية على الجوال تاتي في إطار تسهيل وصول المواطنين المقيمين بالخارج، السريع والآمن، إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية، خدمات قنصلية، بوابة المواطن، خدمات اجتماعية، ... وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهوية الرقمية سترتبط بجهاز الهاتف الجوال الخاص وسيتيح استخدامها للمواطنين بالخارج فرصة تعزيز التواصل مع الإدارة التونسية بشكل أفضل وحيني وآمن.

وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 55740 هوية فيما قدرت طلبات عدد الهويات غير المفعلة ب1688 طلب، وفق اخر تحيين بموقع وزارة تكنولوجيات الاتصال صباح الاحد 14 جانفي 2024.

ويؤمن استعمال الهوية الرقمية على الجوال، التي تم الاعلان عنها في اوت 2022، طريقة نفاذ موحدة الى البوابات الحكومية الإلكترونية والخدمات على الخط وهي تخول لمسدي الخدمات التعرف عليك والتثبت من هويتك بسهولة. كما تتسم الهوية الرقمية بانها محمية وآمنة وتمكن من القيام بمعاملات موثوقة عبر التوقيع الإلكتروني على الوثائق باستعمال شهادة المصادقة الإلكترونية الخاصة بكل فرد.



