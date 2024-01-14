Babnet

كاس امم افريقيا - المجموعة 1- فوز الكوت ديفوار على غينيا بيساو 2-0

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 00:21 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز منتخب الكوت ديفوار على منتخب غينيا بيساو 2-0 مساء يوم السبت بملعب الحسن واتارا في افتتاح كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الكوت ديفوار الى غاية يوم 11 فيفري القادم.

وسجل سيكو فوفانا (4) وجون فيليب كراسو (58) هدفي المنتخب الايفواري.

...

وتختتم الجولة الاولى للمجموعة الاولى غدا بلقاء نيجيريا وغينيا الاستوائية.

ويتبارى المنتخب الايفواري في الجولة الثانية مع نظيره النيجيري يوم الخميس القادم فيما يلاقي منتخب غينيا الاستوائية منتخب غينيا بيساو.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280367


babnet
Can_2024
  15:00 Nigéria - Guinée Equatoriale
  18:00 Egypte - Mozambique
  21:00 Ghana - Cap Vert

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 08:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 08:32 Tunis
All Radio in One    
*.*.*