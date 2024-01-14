كاس امم افريقيا - المجموعة 1- فوز الكوت ديفوار على غينيا بيساو 2-0

فاز منتخب الكوت ديفوار على منتخب غينيا بيساو 2-0 مساء يوم السبت بملعب الحسن واتارا في افتتاح كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الكوت ديفوار الى غاية يوم 11 فيفري القادم.



وسجل سيكو فوفانا (4) وجون فيليب كراسو (58) هدفي المنتخب الايفواري.





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وتختتم الجولة الاولى للمجموعة الاولى غدا بلقاء نيجيريا وغينيا الاستوائية.



ويتبارى المنتخب الايفواري في الجولة الثانية مع نظيره النيجيري يوم الخميس القادم فيما يلاقي منتخب غينيا الاستوائية منتخب غينيا بيساو.

