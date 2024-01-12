كأس إفريقيا للأمم (2023+1): المنتخب التونسي يتحول الى مدينة كوروغو على متن رحلة خاصة

تحول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صباح اليوم الجمعة الى مدينة كوروغو على متن رحلة خاصة للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم التي تستضيفها الكوت ديفوار من 13 جانفي الجاري الى 11 فيفري القادم.



ومن المنتظر أن تدوم الرحلة قرابة الخمس ساعات لتحط بمطار مدينة بواكي قبل أن يستقل الوفد طائرة أخرى تابعة للخطوط الداخلية بإتجاه مدينة كوروغو مقر إقامة المنتخب.

ويستهل المنتخب التونسي مشواره في الدور الاول للمسابقة القارية بمواجهة نظيره الناميبي يوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري بداية من الساعة السادسة مساء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



...



ويواجه "نسور قرطاج" في الجولة الثانية المنتخب المالي يوم 20 جانفي على الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم سلسلة لقاءاته بالتباري مع جنوب افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته بداية من الساعة الخامسة مساء.

يذكر ان المدرب الوطني جلال اقادري وجه الدعوة ل27 لاعبا للمشاركة في النهائيات القارية وهم //

في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)

في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) - علي معلول (الاهلي المصري) - حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) - يان فاليري (انجي الفرنسي) - وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)

في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي) - حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي) - أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) - عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني) - محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) - إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)

في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري) - هيثم الجويني (الملعب التونسي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) - سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) - نعيم السليتي (الاهلي القطري)- مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)



