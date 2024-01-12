بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تواجه الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا في الدور الاول

تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر في الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا (المصنفة 152 عالميا).

وفي صورة بلوغها الدور الثاني، ستلاقي انس جابر المترشحة من المواجهة التي ستجمع بين الروسية ميرا اندريفا المصنفة 47 عالميا والامريكية بيرناردا بيرا المصنفة 69 عالميا.

وينطلق الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة يوم الاحد القادم.

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